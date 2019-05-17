انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمن الأردني يعتقل هند الفايز.. وقبيلتها تحتشد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 02:53 مساءً - تعتقل السلطات الأردنية، منذ أمس الخميس، عضوة مجلس النواب الأردني السابقة، هند حاكم الفايز، في حين نفى شقيقها، اليوم الجمعة، صحة الأنباء عن الإفراج عنها، على الرغم من توفيرهم المبلغ الذي يقول الأمن العام إنه جرى توقيفها على أساسه.

وقال زيد الفايز إنهم تفاجؤوا لدى توفيرهم المبلغ المطلوب بكون الصندوق قد أُغلق، على الرغم من كونه يُفترض أن يكون متاحاً 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

واعتبر الفايز أن ما يجري هو "مماطلة متعمدة لتبرير استمرار اعتقال شقيقته هند باعتبارها أحد أبرز الناشطين في الحراك الشعبي".

وأشار إلى أن ما يجري يؤكد أن الاعتقال "سياسي بثوب حقوقي"، وأن المطلوب هو اعتقال هند الفايز كأولوية أولى.

وبحسب قوله يستمر توافد أبناء قبيلة بني صخر إلى ديوان مثقال الفايز، حيث يتجمع حشد من أبناء القبيلة هناك بالإضافة إلى حشد كبير من الحقوقيين والناشطين في الحراك الشعبي.

وكانت أجهزة الأمن الأردنية اعتقلت النائبة السابقة في مجلس النواب الأردني المعارضة السياسية، هند الفايز، في عمّان؛ على خلفية قضية مالية، وفق مصدر أمني.

Advertisements

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام، أن إحدى دوريات النجدة أوقفت، الخميس، إحدى المركبات وكان بداخلها نائبة سابقة، ولدى تدقيق اسمها تبين أن بحقها طلب تنفيذ قضائي على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس.

وتناقل الأردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو مصوراً للحظة اعتقال النائبة التي اتضح أنها الفايز، وهي تصرخ خلال مقاومتها شرطيتين كانتا تجبرانها على دخول سيارة دورية الأمن.

الفايز (50 عاماً) ناشطة سياسية معارضة، ونائبة سابقة بمجلس النواب عام 2013. وتنتمي إلى واحدة من أكبر العشائر الأردنية، ووالدها حاكم الفايز، أحد مؤسسي حزب البعث، كان قد سجن في سوريا نحو عقدين بعهد الرئيس حافظ الأسد.

وتشارك الفايز في اعتصام أسبوعي كل خميس، رغم قلة عدد المشاركين فيه، قرب مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة عمان للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، ورفضاً للنهج السياسي والاقتصادي الحالي.

الاعتصام -الذي يجري كل خميس- امتداد ضعيف لاحتجاجات شعبية واسعة اندلعت الصيف الماضي في المكان نفسه، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات؛ ما دفع رئيس الوزراء السابق هاني الملقي إلى الاستقالة ليخلفه عمر الرزاز.