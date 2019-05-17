المعارضة البريطانية تعلن وقف المفاوضات مع الحكومة بشأن بريكست

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلنت المعارضة العمالية البريطانية الجمعة وقف المفاوضات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن بريكست بعد ستة أسابيع على المفاوضات غير المثمرة. وفي رسالة الى ماي، قال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن إن المفاوضات "ذهبت الى أقصى حد ممكن" بسبب "ضعف" الحكومة المحافظة معبرا عن عدم ثقته فيها للتوصل الى أي اتفاق.

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