انت الان تتابع بعد حادث نيوزيلندا.. فيسبوك تقيد خدمة البث المباشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حادث نيوزيلندا
أعلنت شركة فيسبوك، أمس الأربعاء، عن خطوات تمنع مؤقتا المستخدمين المخالفين لقواعدها من نشر تسجيلات فيديو حية، وذلك في أعقاب موجة غضب دولية أثارها مقتل 51 شخصا بالرصاص في مسجدين في نيوزيلندا، شهر مارس الماضي، في هجوم بثه المسلح بثا حيا على صفحته. ويأتي تشديد القواعد في وقت أحجم فيه البيت الأبيض عن المشاركة في اجتماع عقد في باريس وضم زعماء دول ورؤساء كبرى شركات التكنولوجيا، لدعم دعوة أطلقتها رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، لتشديد الإجراءات المناهضة لخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.
عبرت شركات التكنولوجيا عن دعمها لدعوة أرديرن، التي أطلقت عليها اسم (نداء كرايست تشيرش)، نسبة إلى المدينة التي هاجم فيها المسلح المسجدين في 15 مارس، وبث هجومه على الهواء. غير أن البيت الأبيض امتنع عن إرسال وفد لحضور الاجتماع، قائلا إنه لن يصدق على المبادرة، وإن كان يدعم أهدافها الأشمل.وقالت فيسبوك في
عبرت شركات التكنولوجيا عن دعمها لدعوة أرديرن، التي أطلقت عليها اسم (نداء كرايست تشيرش)، نسبة إلى المدينة التي هاجم فيها المسلح المسجدين في 15 مارس، وبث هجومه على الهواء. غير أن البيت الأبيض امتنع عن إرسال وفد لحضور الاجتماع، قائلا إنه لن يصدق على المبادرة، وإن كان يدعم أهدافها الأشمل.
وقالت فيسبوك في بيان إنها ستطبق سياسة (ضربة واحدة) لمستخدمي البث الحي المعروف باسم (فيسبوك لايف)، وستفرض قيودا مؤقتة على هذه الخدمة لمن يخالفون أهم قواعدها في أي مكان على موقعها. وستوسع الشركة نطاق المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى تعليق الخدمة.
ولم تحدد فيسبوك طبيعة المخالفات التي تعرض صاحبها لمثل هذا الحظر ولا مدة تعليق الخدمة، لكن متحدثة باسم الشركة قالت إن مهاجم نيوزيلندا ما كان ليستطيع استخدام خدمة فيسبوك لايف على حسابه بموجب القواعد الجديدة.
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