انت الان تتابع وزير خارجية إيران: سندافع عن مصالحنا بقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، نظيره الياباني تارو كونو، في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس لبحث مستجدات المنطقة والإجراءات الأمريكية، وكيفية الحفاظ على الاتفاق النووي في حال رغب المجتمع الدولي ذلك. وأكد ظريف خلال اللقاء، أن إيران لا تسعى لاشتباك في المنطقة، لكنها دافعت وستدافع عن مصالحها بقوة، مضيفا: "وزير خارجية اليابان أكد تمسك بلاده بالاتفاق النووي ورغبة طوكيو في مواصلة طرقها الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة، وبدوري أوضحت له طرق خفض التوتر ولجم الإجراءات الأمريكية الساعية للحرب".

وأوضح ظريف أن الاجتماع بحث أيضا ضرورة التزام المجتمع الدولي بتطبيع العلاقات الاقتصادية لـإيران، والتي تشكل الهدف الأساسي للاتفاق النووي، إذا ما رغبت الأسرة الدولية الحفاظ على هذا الاتفاق، وذلك بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وفي سياق متصل بالتطورات في منطقة الخليج في ضوء التصعيد بين واشنطن وطهران،

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