وزير خارجية إيران: سندافع عن مصالحنا بقوة

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محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني
التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، نظيره الياباني تارو كونو، في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس لبحث مستجدات المنطقة والإجراءات الأمريكية، وكيفية الحفاظ على الاتفاق النووي في حال رغب المجتمع الدولي ذلك. وأكد ظريف خلال اللقاء، أن إيران لا تسعى لاشتباك في المنطقة، لكنها دافعت وستدافع عن مصالحها بقوة، مضيفا: "وزير خارجية اليابان أكد تمسك بلاده بالاتفاق النووي ورغبة طوكيو في مواصلة طرقها الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة، وبدوري أوضحت له طرق خفض التوتر ولجم الإجراءات الأمريكية الساعية للحرب".
وأوضح ظريف أن الاجتماع بحث أيضا ضرورة التزام المجتمع الدولي بتطبيع العلاقات الاقتصادية لـإيران، والتي تشكل الهدف الأساسي للاتفاق النووي، إذا ما رغبت الأسرة الدولية الحفاظ على هذا الاتفاق، وذلك بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وفي سياق متصل بالتطورات في منطقة الخليج في ضوء التصعيد بين واشنطن وطهران،
وأوضح ظريف أن الاجتماع بحث أيضا ضرورة التزام المجتمع الدولي بتطبيع العلاقات الاقتصادية لـإيران، والتي تشكل الهدف الأساسي للاتفاق النووي، إذا ما رغبت الأسرة الدولية الحفاظ على هذا الاتفاق، وذلك بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وفي سياق متصل بالتطورات في منطقة الخليج في ضوء التصعيد بين واشنطن وطهران، رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون بالعراق منصور البعيجي، أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة مجرد استعراض قوى لابتزاز قادة دول الخليج تحت ذريعة حمايتهم.
وقال البعيجي، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم: "إن ترامب لن يجرؤ على ضرب إيران أو شن حرب عسكرية، لأنه يعيش تحت عقلية التاجر ورجل الأعمال، وما يقوم به من خلال إرسال حملاته العسكرية هو للضغط على دول المنطقة لجمع الأموال وابتزازهم لا أكثر".
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