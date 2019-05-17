الان تتابع زلزال بقوة 5.7 درجة يهز السلفادور ونيكاراجوا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
هز زلزال شدته 5.7 درجة وقع قبالة ساحل أمريكا الوسطى المباني في السلفادور وماناجوا عاصمة نيكاراجوا أمس الخميس مما دفع الناس لإخلائها لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار كبيرة.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد نحو 39 كيلومترا غربي وجنوب غربي خيكيليو في نيكاراجوا وعلى عمق 71 كيلومترا.
وقال خورخي ميلينديز مدير الحماية المدنية في السلفادور، إنه لم ترد سوى تقارير عن أضرار بسيطة.
وجاء مركز الزلزال قرب الأراضي المتاخمة للسلفادور وهندوراس ونيكاراجوا وقالت السلطات إنه جرى إخلاء بعض المباني في هندوراس.
كانت السلطات في السلفادور قالت في وقت سابق إن شدة الزلزال بلغت 6.2 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.7 درجة يهز السلفادور ونيكاراجوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.