زلزال بقوة 5.7 درجة يهز السلفادور ونيكاراجوا

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

هز زلزال شدته 5.7 درجة وقع قبالة ساحل أمريكا الوسطى المباني في السلفادور وماناجوا عاصمة نيكاراجوا أمس الخميس مما دفع الناس لإخلائها لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار كبيرة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد نحو 39 كيلومترا غربي وجنوب غربي خيكيليو في نيكاراجوا وعلى عمق 71 كيلومترا.

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وقال خورخي ميلينديز مدير الحماية المدنية في السلفادور، إنه لم ترد سوى تقارير عن أضرار بسيطة.

وجاء مركز الزلزال قرب الأراضي المتاخمة للسلفادور وهندوراس ونيكاراجوا وقالت السلطات إنه جرى إخلاء بعض المباني في هندوراس.

كانت السلطات في السلفادور قالت في وقت سابق إن شدة الزلزال بلغت 6.2 درجة.