أوسلو تتدخل لإرساء السلم في فنزويلا ووضع حد للعنف

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

أكدت النرويج اليوم عقد محادثات تحت رعايتها بين ممثلين عن السلطة والمعارضة في فنزويلا بهدف إيجاد حلّ للأزمة السياسية المستمرة منذ أربعة أشهر في هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية النروجية في بيان اليوم “تعلن النرويج حصول اتصالات أولية بين ممثلين عن الفاعلين السياسيين الرئيسيين في فنزويلا، في إطار مرحلة استكشافية، بهدف الإسهام في إيجاد حلّ للوضع في البلاد”.

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وأضافت “تهنئ النرويج الأطراف المشاركة على جهودهم ونعيد التأكيد على رغبتنا في مواصلة دعم مسعى إيجاد حلّ سلمي في البلاد”.

وفي فنزويلا، أكد المعارض خوان غوايدو المعلومات، مشيراً إلى أن ممثلين عن المعارضة الفنزويلية شاركوا في وساطة النرويج من أجل محاولة حلّ الأزمة.

ولم يؤكد من جهته الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حصول تلك الاتصالات، لكن قال الخميس إن وزير الاتصالات خورخي رودريغيز يشارك في مهمة أساسية جداً من أجل السلام في البلاد في أوروبا، وأنه سيعود قريباً.