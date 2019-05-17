شكرا لقرائتكم بالفيديو.. التحالف يستهدف مواقع عسكرية حوثية بصنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر تحالف دعم الشرعية، الجمعة، مجموعة من الصور لعملية الاستهدافات النوعية التي نفذها أمس الخميس في صنعاء، وتركزت على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي.

وكان العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد أن التحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف الدولية لتفادي أي أضرار جانبية، مضيفا أن عملية عسكرية ناجحة طالت أهدافا مشروعة لا سيما في صنعاء.

وأفاد المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

وأضاف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الخميس الموافق 16 مايو 2019م، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف لقدرات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بأمانة العاصمة بمحافظة صنعاء، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.