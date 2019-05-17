البابا تواضروس يطالب بإجراء تحقيق كنسي في حادث مقتل كاهن شبرا

كتب: مصطفى رحومة:
أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تألمه من حادث مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس في منطقة شبرا الخيمة على يد فراش بالكنيسة يدعى "كمال شوقي شحاته"، وكشف البابا أنه طلب من الأنبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة، بإجراء تحقيقي داخلي في الحادث من الناحية الكنسية.
وفي تصريحات خلال زيارته لكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج جنوب ألمانيا، قال البابا إن الحادث جنائي، لكن ما يعطيه أبعادًا أنه يخص كاهن وداخل كنيسة وداخل مكتب في الكنيسة،...
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