الولايات المتحدة تلغي المعاملة التجارية التفضيلية مع تركيا

كتب: أ ش أ
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبارا من اليوم الجمعة نظام التعامل التجاري التفضيلي مع تركيا، واستبعدها بذلك من قائمة الدول النامية المستفيدة من هذا البرنامج الخاص بالاستيراد.
وقال الرئيس ترامب، في بيان صادر عن البيت الأبيض، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية "توصلت إلى استنتاج مفاده أنه من المستحسن، بالنظر إلى مستوى التنمية الاقتصادية في تركيا، إلغاء صفة تركيا باعتبارها دولة نامية مستفيدة من هذا البرنامج، اعتبارا من 17 مايو 2019"، ووفق ذلك توقف واشنطن تعاملها التجاري التفضيلي...
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