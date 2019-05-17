فيسبوك يحظر مئات الحسابات المرتبطة بشركة استشارات سياسية إسرائيلية

أعلن موقع فيسبوك الذي يواجه اتهامات بالتشويش على الانتخابات في أرجاء العالم، حظر مئات الحسابات المرتبطة بشركة استشارات سياسية إسرائيلية. وذكرت منصة التواصل الاجتماعي إنّها حظرت "مجموعة ارخميدس" الإسرائيلية التي تتفاخر على موقعها بـ"الفوز بالحملات في ارجاء العالم".
وذكرت الشركة الاميركية العملاقة أنّها أزالت 265 حسابا من منصات فيسبوك وانستغرام من صفحات ومجموعات وفعاليات "منخرطة في سلوك زائف منسق".
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