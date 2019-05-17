اخبار العالم

فيسبوك يحظر مئات الحسابات المرتبطة بشركة استشارات سياسية إسرائيلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن موقع ​فيسبوك​ الذي يواجه اتهامات بالتشويش على ​الانتخابات​ في أرجاء ​العالم​، حظر مئات الحسابات المرتبطة بشركة استشارات سياسية إسرائيلية. وذكرت منصة التواصل الاجتماعي إنّها حظرت "مجموعة ارخميدس" الإسرائيلية التي تتفاخر على موقعها بـ"الفوز بالحملات في ارجاء العالم".

وذكرت الشركة الاميركية العملاقة أنّها أزالت 265 حسابا من منصات فيسبوك و​انستغرام​ من صفحات ومجموعات وفعاليات "منخرطة في سلوك زائف منسق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيسبوك يحظر مئات الحسابات المرتبطة بشركة استشارات سياسية إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا