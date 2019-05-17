"الأنروا" دانت استهدف مخيم النيرب بمحافظة حلب

أعلنت ​وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأنروا​" التابعة للأمم المتحدة أن "هجوماً ب​الصواريخ​ استهدف ​مخيم النيرب​ المكتظ باللاجئين الفلسطينيين ب​محافظة حلب​، شمالي ​سوريا​، ما أدى إلى مقتل عشرة مدنيين، وإصابة ثلاثين آخرين بعضهم في حالة حرجة"، موضحة أن "الهجوم وقع مساء الثلاثاء خلال تناول العائلات وجبة الإفطار الرمضانية".

ودانت الوكالة في بيان" قتل وجرح المدنيين، بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين"، داعية جميع أفرقاء النزاع إلى "الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لضمان حماية المدنيين أثناء الأعمال العدائية".

ولفتت الى أن "الأعمال العدائية المستمرة حول مخيم النيرب والحالة الأمنية المتدهورة التي تلت الهجوم، أجبرت ​الأونروا​ على تعليق العمل ب​المدارس​ الست التي تديرها داخل المخيم - مما أثر على أكثر من 3 آلاف طفل بالمخيم"، معربة عن "قلقها إزاء ما يتراوح بين 10 و20 ألف لاجئ فلسطيني تم تهجيرهم إلى تلك المنطقة، في ظل التصعيد الكبير في الأعمال العدائية شمال غربي سوريا".