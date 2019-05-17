أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها ستستأنف مهمتها لتدريب العسكريين في شمال العراق، بعد إعادة تقييم الوضع الأمني في البلاد خفض مستوى التهديدات، موضحة أن "إعادة تقييم الوضع الأمني هذه أجرتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة المتواجدة في العراق"، مبينة أن "العسكريين الألمان المتواجدين حاليا في قاعدتهم سيستأنفون قريبا مهمتهم".
وقررت ألمانيا الأربعاء الماضي تجميد مهمة تدريب العسكريين العراقيين، على خلفية رفع الولايات المتحدة مستوى التهديدات الأمنية في العراق إلى أرفع درجة بحجة "زيادة المخاطر من قبل إيران وحلفائها".
بدورها علقت هولندا أيضا مهمة بعثتها الأمنية في العراق، كما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن لندن رفعت أيضا مستوى التهديدات الأمنية لعسكرييها وموظفيها المدنيين في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الألمانية: سنستأنف مهمة تدريب العسكريين شمال العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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