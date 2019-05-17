وزارة الدفاع الألمانية: سنستأنف مهمة تدريب العسكريين شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها ستستأنف مهمتها لتدريب العسكريين في شمال ​العراق​، بعد إعادة تقييم الوضع الأمني في البلاد خفض مستوى التهديدات، موضحة أن "إعادة تقييم الوضع الأمني هذه أجرتها ​قوات التحالف الدولي​ بقيادة ​الولايات المتحدة​ المتواجدة في العراق"، مبينة أن "العسكريين الألمان المتواجدين حاليا في قاعدتهم سيستأنفون قريبا مهمتهم".

وقررت ​ألمانيا​ الأربعاء الماضي تجميد مهمة تدريب العسكريين العراقيين، على خلفية رفع الولايات المتحدة مستوى التهديدات الأمنية في العراق إلى أرفع درجة بحجة "زيادة المخاطر من قبل ​إيران​ وحلفائها".

بدورها علقت ​هولندا​ أيضا مهمة بعثتها الأمنية في العراق، كما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن لندن رفعت أيضا مستوى التهديدات الأمنية لعسكرييها وموظفيها المدنيين في البلاد.