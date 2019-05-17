سعد التقى وفداً من نقابة صيادي الأسماك في صيدا

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا وفداً من نقابة صيادي الأسماك في صيدا، بحضور عضو اللجنة العمالية النقابية محي الدين معتوق.
ووجه أعضاء الوفد التهنئة لسعد لمناسبة حلول شهر رمضان. كما جرى البحث بأوضاع نقابة صيادي الأسماك، وحقوق الصيادين وأوضاعهم.
بدوره رحب سعد بأعضاء الوفد، وشدد على ضرورة قيام الدولة بإعطاء الصيادين الحقوق والضمانات الصحية والاجتماعية.
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