سعد التقى وفداً من نقابة صيادي الأسماك في صيدا

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا وفداً من نقابة صيادي الأسماك في صيدا، بحضور عضو اللجنة العمالية النقابية محي الدين معتوق.

ووجه أعضاء الوفد التهنئة لسعد لمناسبة حلول ​شهر رمضان​. كما جرى البحث بأوضاع نقابة صيادي الأسماك، وحقوق الصيادين وأوضاعهم.

بدوره رحب سعد بأعضاء الوفد، وشدد على ضرورة قيام الدولة بإعطاء الصيادين الحقوق والضمانات الصحية والاجتماعية.