سفير بولندا في لبنان زار مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، أن سفير ​بولندا​ في ​لبنان​ بريميسلاو نيسيولوفسكي زار مقر ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في صيدا و​الجنوب​، حيث التقى رئيسها ​محمد حسن صالح​، حيث جرى بحث تطوير العلاقات اﻻقتصادية والتبادل التجاري بين لبنان وبولونيا.

وكانت الزيارة ايضا مناسبة جرى خلالها البحث في السبل اﻵيلة لرفع مستوى التعاون بين اصحاب القطاعات المنتجة ورجال اﻻعمال في الجنوب اللبناني ونظرائهم في بولندا، فضلا عن تطوير التبادل التجاري وتعزيز العلاقات اﻻقتصادية بين البلدين.