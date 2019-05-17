أبو سليمان تسلم مذكرة مطلبية من نقابة مستخدمي الضمان

التقى وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، ​نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ برئاسة النقيب حسن حوماني حيث سلموه مذكرة بمطالبهم وهواجسهم المتعلقة بالاجراءات التي سترافق مشروع ​الموازنة​ العامة للعام 2019. وأعرب أبو سليمان عن "تفهمه لخصوصية صندوق الضمان الذي يتمتع بموازنة خاصة والذي لا تعود ملكيته للدولة"، مؤكدا "العمل على المحافظة على استقلاليته".

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