أبو سليمان تسلم مذكرة مطلبية من نقابة مستخدمي الضمان

التقى وزير العمل كميل أبو سليمان، نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة النقيب حسن حوماني حيث سلموه مذكرة بمطالبهم وهواجسهم المتعلقة بالاجراءات التي سترافق مشروع الموازنة العامة للعام 2019.
وأعرب أبو سليمان عن "تفهمه لخصوصية صندوق الضمان الذي يتمتع بموازنة خاصة والذي لا تعود ملكيته للدولة"، مؤكدا "العمل على المحافظة على استقلاليته".
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