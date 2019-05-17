العسكريون المتقاعدون:نرفض فرض ضرائب أو اقتطاع ليرة واحدة من رواتبنا

أكد العسكريون المتقاعدون في بيان خلال اعتصامهم في ​رياض الصلح​ "رفض فرض ضرائب أو اقتطاع ليرة واحدة من رواتبنا أو من رواتب المتقاعدين، معلنين إقامة خيمة في رياض الصلح من أجل حماية حقوقنا.

وأشاروا إلى انه " بعدما أصرّ المسؤولون على فرض الضرائب على المتقاعدين ويحاولون اقتطاع نسبة مئوية على روابتهم مكافأة لهم على عمر أفنوه في خدمة الوطن وبعد أن عملوا سنوات على سرقة الشعب جاؤوا بموازنة لضرب الطبقة الفقيرة والمتوسطة".

وشددوا على ان " كل من سكت عن هذه الاساءة هو تاجر وسارق ولا يستحق ان يحمل هوية ​لبنان​".