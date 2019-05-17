جريصاتي عرض مع لازاريني عمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان

التقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​، في مكتبه في قصر بعبدا منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في لبنان ​فيليب لازاريني​، وعرض معه عمل ​منظمات الأمم المتحدة​ المعنية بالشؤون السياسية والتنسيق القائم بين إدارات الدولة وهذه المنظمات، لا سيما في ما خص أوضاع ​النازحين السوريين​ في لبنان.

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