جريصاتي عرض مع لازاريني عمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان

التقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، في مكتبه في قصر بعبدا منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني، وعرض معه عمل منظمات الأمم المتحدة المعنية بالشؤون السياسية والتنسيق القائم بين إدارات الدولة وهذه المنظمات، لا سيما في ما خص أوضاع النازحين السوريين في لبنان.
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