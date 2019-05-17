العثور على قذيفة غير منفجرة في خراج حوش السيد الحدودية في الهرمل

عثر في خراج بلدة حوش السيد الحدودية في ​الهرمل​ على ​قذيفة​ غير منفجرة، وتم إعلام ​الجيش​ الذي فرض طوقا أمنيا حول المكان مانعا الاقتراب، في انتظار وصول خبير ​متفجرات​ وإجراء اللازم.

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