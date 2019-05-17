الأسمر: سندعو الهيئات النقابية إلى لقاء تشاوري نؤكد فيه على ثوابتنا

شدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مؤتمر صحفي على "وجوب التقيد بضرورة اجراء حوار بين القطاعات والحكومة لانتاج حل للأزمة الراهنة، وإلا نكون نفرض هذه الأمور فرضا على مجمل الشعب اللبناني وهناك أمور مخفية قد تصل إلى الزيادة على اسعار المحروقات والضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف الأسمر انه "سندعو أول الاسبوع كل الهيئات النقابية وكل المتضررين من هذه السياسات مع هيئات من المجتمع المدني إلى لقاء تشاوري نؤكد فيه على ثوابتنا ونطلق حملة مواجهات للسياسات التي تتبعها الحكومة".
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