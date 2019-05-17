الأسمر: سندعو الهيئات النقابية إلى لقاء تشاوري نؤكد فيه على ثوابتنا

شدد رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ في مؤتمر صحفي على "وجوب التقيد بضرورة اجراء حوار بين القطاعات و​الحكومة​ لانتاج حل للأزمة الراهنة، وإلا نكون نفرض هذه الأمور فرضا على مجمل ​الشعب اللبناني​ وهناك أمور مخفية قد تصل إلى الزيادة على ​اسعار المحروقات​ والضريبة على ​القيمة المضافة​.

وأضاف الأسمر انه "سندعو أول الاسبوع كل ​الهيئات النقابية​ وكل المتضررين من هذه السياسات مع هيئات من ​المجتمع المدني​ إلى لقاء تشاوري نؤكد فيه على ثوابتنا ونطلق حملة مواجهات للسياسات التي تتبعها الحكومة".