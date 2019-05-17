جعجع: سلسلة البطاركة المقاومين مستمرّة مع غبطة أبينا الكاردينال بشارة الراعي

رأى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​ على حسابه الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "سلسلة البطاركة المقاومين مستمرّة مع غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس ​الراعي​". وقد أرفق جعجع التغريدة بصورة له مع البطريرك الراعي وهاشتاغ تقول: "هكذا كانت ​بكركي​ وستبقى" .

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