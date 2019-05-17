الكواري عن الهبة القطرية للبنان: قطر إذا وعدت وفت والامور ستسير على خير

لفت وزير الدولة القطري حمد بن عبد العزيز الكواري، في تصريح بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الى أن "الإجتماع تناول العلاقات الثنائية التي لا تزيدها الأيام إلا تطورا في كل المجالات"، مشيرا الى أن "زيارتي هي لتمثيل امير قطر في مراسم دفن البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير وهذا يعكس العلاقة القوية التي تربط الحكومتين والقيادتين والشعبين".
وشدد على أن "للبنان مكانة كبيرة لدى القيادة والقطريين على حد سواء". وعن الهبة القطرية التي اعلنها امير قطر خلال افتتاح القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، أكد أن "قطر إذا وعدت وفت والامور ستسير على خير إن شاء الله".
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