الكواري عن الهبة القطرية للبنان: قطر إذا وعدت وفت والامور ستسير على خير

لفت وزير الدولة القطري حمد بن عبد العزيز الكواري، في تصريح بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، الى أن "الإجتماع تناول العلاقات الثنائية التي لا تزيدها الأيام إلا تطورا في كل المجالات"، مشيرا الى أن "زيارتي هي لتمثيل امير قطر في مراسم دفن البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ وهذا يعكس العلاقة القوية التي تربط الحكومتين والقيادتين والشعبين".

وشدد على أن "ل​لبنان​ مكانة كبيرة لدى ​القيادة​ والقطريين على حد سواء". وعن الهبة القطرية التي اعلنها امير قطر خلال افتتاح القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في ​بيروت​، أكد أن "قطر إذا وعدت وفت والامور ستسير على خير إن شاء الله".