مجلس الوزراء إستأنف اجتماعاته في السراي لاستكمال دراسة مشروع قانون الموازنة

إستأنف ​مجلس الوزراء​ عند الثانية من بعد ظهر اليوم اجتماعاته في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ لاستكمال دراسة مشروع ​قانون الموازنة​ العامة.

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