النابلسي: أميركا تحاول اخضاع إيران لكن إيران ليست هدفاً قابلاً للإخضاع

اعتبر الشيخ ​صادق النابلسي​ في خطبة الجمعة التي ألقاها من على منبر مجمع السيدة الزهراء في صيدا، أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ تهوّل بالحرب على ​إيران​ لكن تخافها ولا تريد التورط بها وكل ما تسعى إليه هي دفع إيران من جديد إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة واتفاق مناسب."

ولفت النابلسي الى ان "​سياسة​ أميركا هي إخضاع الخصوم، لكن إيران ليست هدفاً قابلاً للإخضاع والإحتواء ومَنْ يفترض في ​البيت الأبيض​ أن إيران سوف تتراجع بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية فهو واهم ، وإذا كان بعض مَنْ في الإقليم ك​السعودية​ و​الإمارات​ والكيان الصهيوني يوقد النار ويتحفز للحرب، عليه الامتناع من الانزلاق إلى الحرب".