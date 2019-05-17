النابلسي: أميركا تحاول اخضاع إيران لكن إيران ليست هدفاً قابلاً للإخضاع

اعتبر الشيخ صادق النابلسي في خطبة الجمعة التي ألقاها من على منبر مجمع السيدة الزهراء في صيدا، أن "الولايات المتحدة الأميركية تهوّل بالحرب على إيران لكن تخافها ولا تريد التورط بها وكل ما تسعى إليه هي دفع إيران من جديد إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة واتفاق مناسب."
ولفت النابلسي الى ان "سياسة أميركا هي إخضاع الخصوم، لكن إيران ليست هدفاً قابلاً للإخضاع والإحتواء ومَنْ يفترض في البيت الأبيض أن إيران سوف تتراجع بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية فهو واهم ، وإذا كان بعض مَنْ في الإقليم كالسعودية والإمارات والكيان الصهيوني يوقد النار ويتحفز للحرب، عليه الامتناع من الانزلاق إلى الحرب".
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