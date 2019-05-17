العثور على جثة مواطن على شاطئ زوق مكايل

عثر على المواطن هنري مخول (مواليد 1960) جثة داخل خيمة على شاطىء ​زوق مكايل​ - ​كسروان​. وحضرت إلى المكان عناصر من ​القوى الأمنية​ باشرت تحقيقاتها، وتبين أن مخول قضى نتيجة تعرضه لأزمة قلبية. وبعد معاينة الجثة من الطبيب الشرعي نقلها عناصر مركز جونية في ​الدفاع المدني​ إلى ​مستشفى​ ​البوار​ الحكومي.

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