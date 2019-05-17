الحريري التقى وفدا من ابتدائية عائشة أم المؤمنين

التقى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، وفدا من ابتدائية "عائشة أم المؤمنين"، تحدثت باسمهم على الأثر مديرة الابتدائية سحر شعر التي أوضحت أن "المدرسة تشارك هذا العام في جائزة المدرسة العالمية التابعة للقنصلية البريطانية (ISA)، حيث يعد ​الطلاب​ بحثا عن صناع السلام في العالم"، مشيرة الى "أننا اخترا رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ نموذجا من ​لبنان​، لذلك أردنا أن نستقي معلوماتنا من الرئيس سعد الحريري مباشرة".

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