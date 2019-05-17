جبق: ماضون قدمًا في ورشة خفض أسعار الدواء وتأهيل المستشفيات الحكومية

أطلق وزير الصحة ​جميل جبق​ حملة التوعية من مرض الهيموفيليا في حفل إستضافته ​وزارة الصحة​ وحضرته رئيسة الجمعية ال​لبنان​ية للهيموفيليا السيدة سولانج صقر وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وعدد من المعنيين.

وأوضح جبق في كلمة القاها للمناسبة، أن هذه الحملة حلقة في سلسلة حملات تركز عليها وزارة الصحة لجهة التثقيف والإرشاد الصحي لأهميته في التخفيف من الإصابة ب​الأمراض​. وأوضح أن عدد المصابين في لبنان يقدر بألف مريض (1000) وتتركز أعلى نسبة من المصابين والبالغة 80% (ثمانون في المئة) في من هم دون الأربعين سنة، وتغطي وزارة الصحة نفقات علاج ودواء ما نسبته 53% (ثلاثة وخمسون في المئة) من هؤلاء المرضى. ودعا وزير ​الصحة العامة​ الأهل إلى الإلتفات للعوارض وإجراء الفحوص اللازمة مبكرًا.

وتوقف الوزير جبق أمام الخطة العامة للنهوض بالوزارة التي تعمل عليها وزارة الصحة وأوضح أن أبرز عناصرها تتركز على ترسيخ التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والجمعيات الوطنية لرفع المستوى الصحي للطبابة والعلاج في القطاعين الحكومي والخاص. وكذلك التعاون في دعم مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستوصفات عبر الشراكة بين الوزارة ومؤسسات ​المجتمع المدني​ والجمعيات. وقد تم وضع رؤية وخطة لربطها ب​المستشفيات الحكومية​ عبر قرض ميسر من ​البنك الدولي​ لرفع مستوى التقديمات وتوسعة مجالاتها.

كما تتركز الخطة على ورشة في ملف الدواء لجهة تصحيح مسار ضبط المعايير العلمية والفنية المعتمدة للترخيص والجودة، والمشروع مستمر لخفض أسعار ما يزيد على 2000 دواء، وكل ذلك يجري باهتمام بالغ، ورشة الاعداد لتجهيز وتأهيل عدد من المستشفيات الحكومية بالحاجيات الاساسية، تجري على قدم وساق. مشيرا الى ان المساعي مستمرة لتأمين موارد لوزارة الصحة العامة.

واضاف جبق ان سيتم وضع خطة لتحسين الواقع الاداري في دوائر الوزارة كافة ورفع الكفاءة الوظيفية عبر استجماع الطاقات والاستفادة منها وترشيد الانفاق. فضلا عن ان حملات التفتيش الصحية والطبية والغذائية والصيدلانية جارية وآخذة بالتفاعل.