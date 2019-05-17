أفادت قناة "العربية" أن ​الإتحاد الأوروبي​ جدد العقوبات على ​النظام السوري​ عاما إضافيا. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن في 15 تشرين الأول 2018، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على الآلية الجديدة لفرض عقوبات بسبب انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العربية: الإتحاد الأوروبي يجدد العقوبات على النظام السوري عاما إضافيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.