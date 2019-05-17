قرار بترك رشيد جنبلاط بكفالة مالية

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان كمال نصار، قرارا بترك الناشط رشيد جنبلاط والقيادي السابق في حزب التوحيد العربي، لقاء كفالة مالية.
وكانت المديرية العامة لأمن الدولة ألقت القبض على جنبلاط بناء لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان منذ أربعة أيام.
ويأتي التوقيف على خلفية إخبار تقدم به عدد من أهالي دير القمر بعد أن تعرض جنبلاط لبلدتهم على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال نشر فيديو تحريضي يهدف الى إثارة الفتنة الطائفية والتطاول على عدد من المقامات.
وكان المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أصدر صباح اليوم بيانا أشار فيه الى تراجع الوزير باسيل عن الدعوى المرفوعة ضد جنبلاط في الشكوى عينها وإسقاط حقه الشخصي.
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