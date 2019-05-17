نشرت شبكة "CNN" الأميركية فيديو يظهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أمام مدخل ​البيت الأبيض​، وقد سأله أحد المراسلين: "هل سنخوض حربا مع ​إيران​؟"، فرد ترامب قائلا: "لا أتمنى ذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب عن إمكانية خوض حرب مع إيران: لا أتمنى ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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