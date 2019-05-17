رام الله تحذّر الفلسطينيين من "الطحينية الإسرائيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

حذّرت وزارة الاقتصاد الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة رام الله، اليوم الجمعة، الفلسطينيين في أنحاء البلاد من شراء واستهلاك الطحينية الإسرائيلية بعد الاشتباه بوجود بكتيريا "السالمونيلا" فيها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن طواقمها ستسحب هذا المنتج من الأسواق الفلسطينية حيثما وجد، علاوة على اخضاعه للفحص المخبري، داعية التجار لعدم تسويق هذا المنتج بمختلف أنواعه حفاظا على صحة وسلامة المستهلك تحت طائلة المسؤولية.

ودعت الوزارة المواطنين باستخدام الطحينية الفلسطينية التي تتميز بالجودة العالية وتلبي الشروط الصحية، وتخضع للفحوصات الدورية، لافتة إلى أن عدد من المنتجات الإسرائيلية اكتشف وجود سالمونيلا فيها العام الماضي، ما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطن.

يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية قررت سحب علب الطحينية من الأسواق الإسرائيلية بعد الاشتباه بوجود بكتيريا "السالمونيلا" فيها. "وفق الوكالة الرسمية"