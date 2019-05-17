مصر تتوصل لاتفاق مع النقد الدولي لصرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الجمعة، إن فريق خبراء الصندوق توصل لاتفاق مع السلطات المصرية حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد.

وتأتي المراجعة الخامسة التي يجريها الصندوق تمهيدًا لصرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر والبالغة ملياري دولار، ليكتمل القرض الذي قيمته 12 مليار دولار.

Advertisements

وقال البيان، إن باستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي.

وأضاف البيان:"واصلت السلطات المصرية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الاكثر استهدافا".

وقال الصندوق، إن جهود مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال.