هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة بعد وفاة راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد: شهد مطار القاهرة الدولي، هبوطًا اضطرارياً لطائرة سعودية، أثناء رحلتها من جدة إلى برج العرب؛ لمحاولة إنقاذ حياة راكب مصري تعرض لوعكة صحية مفاجئة. وقالت مصادر بالمطار، إن الراكب لفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إنقاذه. وأضافت المصادر، أن برج المراقبة تلقي إخطاراً من قائد الطائرة السعودية رحلة 331 يطلب الهبوط بالمطار، بتعرض راكب مصري الجنسية "محمود . غ 61 عاما" لوعكة صحية شديدة، وتم السماح له بالهبوط داخل أرض المهبط، وإحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لتقديم الإسعافات للراكب، وبالكشف عليه تبين أنه فارق الحياة. وقامت إسعاف المطار بعمل إجراءات خروج الجثمان.

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