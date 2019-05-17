الليمون يرتفع 7 جنيهات.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفضت أسعار عدد آخر من الخضروات، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وهبط سعر البصل والخيار البلدي، بينما ارتفع سعر البسلة والليمون البلدي، خلال الأسبوع الماضي.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البطاطس بين 3 و5 جنيهات.

البصل بين 2.5 و3.75 جنيه بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

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الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه، بتراجع جنيه ونصف.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

القلقاس بين 5 و 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبوسرة بين 5 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 25 و32 بزيادة 7 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 8 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.