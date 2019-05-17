الجيش الليبي يعلن قرب انتهاء جماعة الإخوان في طرابلس

أكد الجيش الليبى قيام شخصيات محسوبة على تنظيم الإخوان بجولات فى شتى أنحاء العالم لاستجداء الحكومات الغربية للحصول على دعمها لهم، أو فى محاولاتهم إدانة وعرقلة عملية الجيش الليبى لتحرير طرابلس، بعد إدراك الجماعة أن نهايتها اقتربت لا محالة.

قال الجيش الليبى، إنه رصد قوائم الذين ألقى القبض عليهم منذ إطلاق عملية الكرامة، الذين لديهم سجلات إجرامية وإرهابية، بداية من تنظيم أنصار الشريعة، المصنف تنظيمًا إرهابيًا، وحتى عناصر القاعدة وشورى بنغازى وتنظيم بيت المقدس وغيرها من

التنظيمات الإرهابية، ومنهم هاشم العشماوى، محمد الزهاوى، محمد لعريبى، جلال مخزوم، وسام بن حميد، سليم نبوس، محمد إدريس طاهر، محمد البرناوى.

وأشار الجيش الليبى إلى رغبة الجماعة فى اغتصاب السلطة بعد سيطرتها على مفاصل الدولة ومقدراتها، وتجاهلوا مشكلات المواطنين ومعاناتهم وتوجهت الجماعة لإنفاق أموال الشعب الليبى لدعم الميليشيات المسلحة ونشر الإرهاب.

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