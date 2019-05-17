اليونان تدين أعمال تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص

أعرب وزير الخارجية اليوناني جيورجوس كاتروجالوس، عن إدانة بلاده القوية للأعمال التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وقال كاتروجالوس في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على هامش الدورة 129 للجنة وزراء مجلس أوروبا في هلسنكي،وفقا لما أوردته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، إن بلاده تدين بدون

تحفظ الأعمال غير القانونية الأحادية التي اتخذتها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وتطالب بوقف هذه الأنشطة على الفور، موضحًا إنهما اتفقا على الحاجة إلى تعميق المناقشات بشأن تدابير بناء الثقة وأن زيارة الوفد التركي إلى وزارة الدفاع اليونانية يوم الاثنين 20مايو الجاري تشكل خطوة نحو هذا الاتجاه.وأضاف وزير الخارجية اليوناني أنه تم مناقشة أيضا الحاجة إلى تخفيف حدة التوتر في بحر إيجة لتجنب وقوع حوادث محتملة وهو أمر غير مرغوب فيه من جانب البلدين، مشددًا على أنه يتعين على تركيا الكف عن انتهاك المجال الجوي اليوناني واحترام تدابير بناء الثقة المتفق عليها بين الرئيس التركي ورئيس الوزراء اليوناني خلال الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الأخير إلى تركيا.