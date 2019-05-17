نقل الإرهابي المعتدى على متحف يهودي ببروكسل إلى سجن فرنسي

أعلن مسئول في القضاء الفرنسي أنه تم نقل مهدي نموش الإرهابي المدان في قضية الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل في عام 2014 إلى فرنسا، لصلته المحتملة باحتجاز صحفيين فرنسيين كرهائن في سوريا.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن
وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن التهم الموجهة
وكان قد صدر حكم بالسجن المؤبد في ديسمبر الماضي بحق الإرهابي الفرنسي نموش (34 سنة) في بلجيكا في تهم متعلقة بالإرهاب لإطلاقه النار على أربعة أشخاص في قضية الاعتداء على المتحف اليهودي ببروكسل.
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