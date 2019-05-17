نقل الإرهابي المعتدى على متحف يهودي ببروكسل إلى سجن فرنسي

أعلن مسئول في القضاء الفرنسي أنه تم نقل مهدي نموش الإرهابي المدان في قضية الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل في عام 2014 إلى فرنسا، لصلته المحتملة باحتجاز صحفيين فرنسيين كرهائن في سوريا.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن

المسئول - الذي رفض الكشف عن هويته - قوله إنه تم نقل نموش إلى سجن فرنسي ليواجه تهما متعلقة بالخطف والاحتجاز بشكل غير قانوني، مع صلته بكيان إرهابي.وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن التهم الموجهةإلى نموش، تتعلق بمزاعم تورطه في اختطاف أربعة صحفيين فرنسيين احتجزوا في سوريا، في الفترة ما بين يونيو عام 2013 وحتى مايو 2014.وكان قد صدر حكم بالسجن المؤبد في ديسمبر الماضي بحق الإرهابي الفرنسي نموش (34 سنة) في بلجيكا في تهم متعلقة بالإرهاب لإطلاقه النار على أربعة أشخاص في قضية الاعتداء على المتحف اليهودي ببروكسل.