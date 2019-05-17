استئناف المفاوضات في السودان بعد انقضاء 72 ساعة

رجحت مصادر سودانية لـ"العربية"، اليوم الجمعة، استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بعد توقفها لثلاثة أيام، عقب أحداث إطلاق نار واشتباكات وسط الخرطوم، اتهمت كتائب تابعة للنظام السابق بتحريكها.
يأتي هذا في وقت قامت مجموعات من قوى الحرية والتغيير، مساء أمس الخميس، بعمليات إزالة واسعة للمتاريس في شوارع العاصمة الرئيسة وكذلك تنظيفها.
كان الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس
قال البرهان إن المجلس توصل مع قوى الحرية والتغيير لوقف
وردت قوى الحرية والتغيير في وقت لاحق، أمس الخميس، على قرار المجلس العسكري، واصفة تعليق التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية "بالمؤسف".
كما تعهدت بمواصلة الاعتصام "بالقيادة العامة (لوزارة الدفاع) وميادين الاعتصام في البلاد كافة"، والحفاظ على سلميته.
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