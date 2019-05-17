مقتل وإصابة 19 شرطيًا أفغانيًا في هجوم لطالبان بإقليم هلمند

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة 19 من أفراد الشرطة الأفغانية خلال هجوم شنته حركة طالبان في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان.



وأكد المتحدث باسم الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي،في تصريح نقلته وكالة أنباء بجفاك الأفغانية، مقتل 8

أفراد من الشرطة وإصابة 11 آخرين خلال هجوم مسلحي طالبان على قوات الأمن جنوب البلاد.

وكانت شبكة (إيه.بي.سي. نيوز) الإخبارية الأمريكية، نقلت اليوم الجمعة، عن رئيس مجلس الإقليم عطا الله

أفغان قوله إنه تم شن الغارة الجوية أمس أثناء قيام الشرطة الأفغانية بقتال طالبان بالقرب من المدينة، مضيفا أن 14 شرطيا أصيبوا جراء الغارة.

ولم يتضح على الفور من الذي نفذ الغارة الجوية، القوات الأفغانية أم الأمريكية، فيما أوضح حاكم إقليم هلمند محمد ياسين أن تحقيقات تجري بشأن الغارة الجوية.