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وزير داخلية النمسا يتوقع انخفاض عدد طلبات اللجوء إلى الصفر في بلاده قريبًا

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أعرب هيربرت كيكل وزير داخلية النمسا عن سعادته ورضاه عن انخفاض أعداد طلبات اللجوء إلى بلاده، متوقعا انخفاض عددها إلى مستوى الصفر قريبا.

وقال كيكل - في لقاء مع التليفزيون النمساوي "أو ايه 24" اليوم الجمعة " علينا تغيير نظام

اللجوء بشكل عام لأنه لا معنى لنقل الأشخاص من جميع أنحاء العالم ذهابًا وإيابًا ووضعهم في بلدان أخرى وهو نظام غير معقول ومكلف ولا إنساني".
وأوضح كيكل أنه في الأشهر من يناير
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إلى أبريل 2019 كان هناك ما مجموعه 3800 طلب لجوء إلى النمسا وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 25 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وأضاف" نعمل على مسارات مختلفة للتوقف عن جعل النمسا دولة جاذبة للاجئين، لافتا إلى أن بلاده تسير على الطريق الصحيح من خلال سياستها الحالية التي تقيد اللجوء بشكل واسع".
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