وزير داخلية النمسا يتوقع انخفاض عدد طلبات اللجوء إلى الصفر في بلاده قريبًا

أعرب هيربرت كيكل وزير داخلية النمسا عن سعادته ورضاه عن انخفاض أعداد طلبات اللجوء إلى بلاده، متوقعا انخفاض عددها إلى مستوى الصفر قريبا.
وقال كيكل - في لقاء مع التليفزيون النمساوي "أو ايه 24" اليوم الجمعة " علينا تغيير نظاماللجوء بشكل عام لأنه لا معنى لنقل الأشخاص من جميع أنحاء العالم ذهابًا وإيابًا ووضعهم في بلدان أخرى وهو نظام غير معقول ومكلف ولا إنساني".
وأوضح كيكل أنه في الأشهر من يناير
وأضاف" نعمل على مسارات مختلفة للتوقف عن جعل النمسا دولة جاذبة للاجئين، لافتا إلى أن بلاده تسير على الطريق الصحيح من خلال سياستها الحالية التي تقيد اللجوء بشكل واسع".
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