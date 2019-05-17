وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيرته في جنوب أفريقيا العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا لينودي سيسولو سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين تبادلا -خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة ، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تنمية أوجه التعاون في إطار علاقات الصداقة التي تجمع البلدين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن

من جانبها ، أكدت سيسولو الحرص على تعزيز أوجه التعاون مع الإمارات في شتى المجالات ، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتنامية الذي تجمع البلدين، مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة ، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تنمية أوجه التعاون في إطار علاقات الصداقة التي تجمع البلدين.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أنالإمارات وجنوب أفريقيا تجمعهما علاقات تعاون في العديد من المجالات وهناك حرص مستمر على تعزيزها بما يعود بالخير على شعبي البلدين.من جانبها ، أكدت سيسولو الحرص على تعزيز أوجه التعاون مع الإمارات في شتى المجالات ، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتنامية الذي تجمع البلدين، مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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