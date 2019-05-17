كوريا الجنوبية تقرر تقديم الدعم الإنساني إلى جارتها الشمالية

أعلن مصدر مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية أن الحكومة قررت تقديم مساعدات إنسانية إلى بيونج يانج، بغض النظر عن الأوضاع السياسية الحالية، كما قررت التصديق على زيارة رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين، ذوي الصلة بأعمال مجمع كيسونج الصناعي، إلى كوريا الشمالية.

جاء ذلك في بيان مكتوب صدر عقب انتهاء اجتماع الأمن الوطني، الذي عُقِد اليوم الجمعة ونقلته شبكة "كيه.بي.إس,وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وقال المصدر إن الحكومة قررت تقديم دعم مالي يبلغ قيمته 8 ملايين دولار، تلبية لطلب برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بغرض تحسين الحالة الغذائية للأطفال والأمهات الحوامل في كوريا الشمالية.

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وفيما يتعلق بطريقة تقديم الدعم للشمال، قررت الحكومة أن تواصل جهودها في الاستماع إلى أراء الكوريين، كما تدرس حالياً تقديم مساعداتها للشمال عن طريق المنظمات الدولية.

يأتي ذلك فيما تشهد شبه الجزيرة الكورية توترات بسبب التجارب الصاروخية التي أجرتها مؤخراً كوريا الشمالية.