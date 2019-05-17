روسيا تتعهد بالرد على عقوبات أميركية جديدة

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إنه سيرد بالمثل على مجموعة عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على مواطنين روس.
وأضافت الرئاسة الروسية أن ردها سيأتي متماشياً مع المصالح القومية الروسية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، أمس الخميس، عقوبات على مجموعة شيشانية وخمسة أفراد منهم ثلاثة روس على الأقل.
واشارت واشنطن في تبريرها لهذه العقوبات الجديدة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان منها القتل خارج إطار القانون وتعذيب محتجزين.
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