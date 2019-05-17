قائد طائرة إف-16 ينجو قبل سقوطها فوق مبنى بولاية كاليفورنيا الأميركية

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قال مسؤولون عسكريون إن مقاتلة إف-16 كانت تحلق في تدريبات دورية سقطت فوق مستودع أمام قاعدة مارش لقوات الاحتياط الجوية الأميركية في جنوب ولاية كاليفورنيا وأضافوا أن الطيار قفز من الطائرة قبل سقوطها وأن تقارير تشير إلى إصابة خمسة أشخاص على الأرض.
وقال مسؤولون من قوات الاحتياط الجوية الأميركية، في بيان في وقت متأخر أمس الخميس، إن حجم الإصابات لم يتضح بعد بينما ورد أن الطيار "نُقل إلى مستشفى محلي للفحص".
وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز، نقلاً عن مسؤول من إدارة الإطفاء بالقاعدة، أن الحادث أدى لنشوب حريق صغير ونشرت قناة (كيه.سي.إيه.إل) المحلية صورة لمكان الحادث تظهر فيها فجوة في سقف مبنى رمادي كبير.
وقال الميجر بيري كوفينجتون المتحدث باسم القاعدة إن الطائرة سقطت في الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي واصطدمت بمستودع عند نهاية مهبط الطائرات بالقاعدة.
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وأضاف "قفز الطيار من الطائرة وهو بخير". وأشار إلى أنه يعتقد أنه لم يكن هناك أي شخص في المستودع وقت وقوع الحادث.
وقال مسؤولون إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب سقوط الطائرة.
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