كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان الحرية والتغيير في السودان يدعو المواطنين للاحتشاد لمنع إزالة المتاريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان المواطنين إلى الاحتشاد السلمي في مقر الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حيث تتعرض متاريس المحتجين لمحاولة إزالة.

وقالت القوى في بيان، اليوم الجمعة: "تعرضت متاريسنا المجيدة في شارع القيادة العامة لمحاولات إزالة من قبل بعض القوات قبل قليل في صباح هذا اليوم وانتهت المحاولات في وقتها بفضل تكاتف الثوار وسلميتهم، إلا أن المحاولة تتكرر الآن حيث تتعرض المتاريس لمحاولات إزالة مستمرة".

وأضاف البيان: "نتوجه بالنداء للثوار في ساحة الاعتصام بالاحتشاد السلمي للمحافظة على المتاريس مع التأكيد على سلمية سلوكنا وعدم الاستجابة لأي استفزاز، والالتزام بموجهات اللجنة الميدانية ولجان الأحياء".