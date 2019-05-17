كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: ترامب يلغي نظام المعاملة التجارية التفضيلية مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بإلغاء مزايا تجارية تفاضلية تستفيد منها تركيا بموجب برنامج لدعم الدول النامية.

وقال ترامب في رسالة إلى الكونغرس: "قررت استنادا إلى مستوى التنمية الاقتصادية (في تركيا)، إلغاء اعتبار تركيا بلدا ناميا من 17 مايو".

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في وسياق متصل أعلن البيت الأبيض اليوم، خفض الرسوم الأمريكية على المنتجات التركية من الصلب والألومنيوم من 50 إلى 25 بالمئة.

هذا وأكد مكتب ممثل التجارة الأمريكي في أذار/مارس الماضي أن الرئيس دونالد ترامب طلب إلغاء الامتيازات الممنوحة للهند وتركيا كدولتين ناميتين تستفيدان من برنامج نظام الأفضليات المعمّم"الذي يسهّل دخول صادراتهما إلى السوق الأمريكية، مؤكدا أن سبب هذا القرار هو أن هاتين الدولتين قد خرجتا عن نطاق المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج.

وقال المكتب أن الهند فشلت في تقديم ضمانات بأنّها ستسمح "بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها في العديد من القطاعات، وتركيا "متطوّرة اقتصاديا بما يكفي"، لعدم اعتبارها بلدا ناميا وبالتالي فهي لم تعد مؤهّله للاستفادة من برنامج الدعم هذا.