كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الهيل: أي عملية إرهابية يقف ورائها قطر وتركيا وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المعارض القطري البازر خالد الهيل، اليوم، إن "الخناق ضاق على إيران وقطر وتركيا فبدأت الأعمال الإرهابية تنشط في الإمارات والسعودية".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر"، رصدها "المشهد العربي": "ثقوا تمامًا أن أي عملية إرهابية تخريبية ورائها قطر وإيران وتركيا".

وأوضح: "لذلك وفي الطريق لتحرير طهران يجب تحرير الدوحة من نظام الخزي والعار في قطر لحماية الأمة العربية والإسلامية من شر الفرس".

وحملت السعودية في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن وسلمها مندوبها الدائم عبدالله المعلمي، المسؤولية الكاملة لإيران والحوثيين عن الهجوم الذي نفذ يوم الثلاثاء على منشآت نفطية بالمملكة.