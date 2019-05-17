كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معارض قطري: تدخلات الحمدين في الدول الشقيقة أحدث الخراب والدمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار المعارض القطري "خالد الهيل" المتحدث باسم المعارضة القطرية، إلي الدور الإجرامي لتنظيم الحمدين في العديد من الدول العربية، مثل تونس والسودان وليبيا وسوريا، مؤكدًا أن قائمة الدول التي عبث بأمنها التنظيم الإرهابي تطول، قائلًا: "أشعر بالحزن عندما ينسب هذا النظام الذي لا يراعي أبسط مبادئ الأخوة وحسن الجوار، ويضرب بعرض الحائط كل عادات العربية والإسلامية الحميدة، فقط عندما يقال النظام القطري.

وأكد "الهيل" أن هذا النظام الحالي، لا يمثل الشعب القطري، هو نظام عميل وخائن ولا يمثل إلا نفسه ومجموعة ضيقة للمنتفعين من المال القطري، مضيفأ أن النظام الحالي وصمة عار في جبين كل قطري، وأنه أساء للشعب للقطري في الخارج، وأصبح ذكر دولة قطر يثير لدي المستمعين مشاعر الإستفزاز ويجعلهم يتوقعون أخبار سيئة.