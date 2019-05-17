كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلجيكا تسلم الإرهابي مهدي نموش إلى فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل مهدي نموش الذي حكم عليه في مارس الماضي في بلجيكا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته باعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل، إلى فرنسا الأربعاء كما أعلن مصدر قضائي مؤكداً بذلك نبأ نشرته مجلة ليكسبريس الفرنسي الأسبوعية.

وتم تسليم الإرهابي الفرنسي البالغ من العمر 34 عاماً إلى فرنسا لمواصلة التحقيق في دوره المفترض في احتجاز أربعة صحافيين فرنسيين في سوريا في 2013 و2014.

وقال مصدر في إدارة سجن مو-شوكونان إنه وضع في التوقيف الاحترازي في هذا السجن.