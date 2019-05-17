كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار إزالة المتاريس من اعتصام القيادة العامة في العاصمة السودانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الجمعة، استمرار عمليات إزالة المتاريس من محيط مقر الاعتصام في القيادة العامة بالخرطوم .

ونشر تجمع المهنيين السودانيين عبر حسابه على فيسبوك صوراً تظهر قيام المعتصمين بإزالة المتاريس وتنظيف الشوارع والأماكن التي نصبت فيها، مؤكدا أن "هذا الجيل يرى السودان بعيون متشبعة بالحب والأمل".

وفي بيان سابق أعلن التجمع ترحيبه نرحب بالشيخ الجليل نصر الدين مفرح في ساحة الاعتصام لإقامة شعائر صلاة الجمعة أسوة بالشيخ مهران ماهر عثمان.

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كما ستقام صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على روح من سقطوا قي رمضان.

في سياق متصل، أعلنت قوى الاحتجاج في السودان، أمس الخميس، تنظيم مسيرات جديدة لمقر قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم عقب تنحي الرئيس عمر البشير الشهر الماضي، إلى المدنيين.

وعبر حسابه على "تويتر"، قال تجمع المهنيين السودانيين،: "ستكون مواكب تسليم السلطة المدنية اليوم الخميس (بعد الإفطار) من الخرطوم وأم درمان وبحري وشرق النيل، وستتجه جميعها إلى القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، وذلك من أجل تسليم السلطة للمدنيين وفقاً لإعلان الحرية والتغيير".

و أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أنه قرر تعليق الحوار مع قوى الحرية والتغيير لـ72 ساعة وإزالة المتاريس والحواجز التي أقيمت خارج الاعتصام، مؤكدا أن إن الثورة فقدت سلميتها، وأن قوى الحرية والتغيير تمارس التصعيد والاستفزاز ضد القوات المسلحة.