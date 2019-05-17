قصد الالتحاق بالمعتقلين في طنجة.. المجاوي يدخل معركة الأمعاء الفارغة

من أجل إلحاقه بالمعتقلين في سجن طنجة2، أعلن محمد المجاوي المعتقل، في سجن تطوان، على خلفية احتجاجات حراك الريف، عزمه الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام، لمدة 72 ساعة، إبتداء من يوم الإثنين المقبل.

وبحسب بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتطوان، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، فإن المجاوي أبلغها خوض الإضراب، احتجاجا على “تجاهل الإدارة العامة للسجون لمطالبه المتكررة، بتجميعه مع رفاقه المعتقلين بسجن طنجة2″، بالإضافة إلى تجميع كافة معتقلي حراك الريف، الموزعين على أزيد من 11 سجنا، بسجن واحد، كـ”مطلب أساسي في المرحلة الأولى”، يضيف البلاغ.

وكشفت الجمعية، بحسب المصدر ذاته، أن المعتقل سبق وراسل اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص نفس الموضوع، مطالبة بتجميع المعتقلين، وتقريبهم من أسرهم في أفق إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى”الاستجابة الفورية لمطالب محمد المجاوي”، والسماح للفرع بزيارته، والاطلاع على وضعيته عن قرب.

وكانت المندوبية العامة للسجون أعلنت، أبريل المنصرم، ترحيل معتقلي حراك الريف الـ41 من سجن عكاشة بالبيضاء، إلى عدد من المؤسسات السجنية في شمال المغرب، بعد تأييد أحكام ابتدائية، بالسجن لمدد تتراوح بين عام و20 سنة بحقهم.